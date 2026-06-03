El Bono Sevilla para ahorrar hasta 50 euros en compra o servicios, agotado en menos de dos horas

El Bono Sevilla es un cheque ahorro para hacer compras en diferentes establecimientos de la ciudad que permite ahorrar hasta 50 euros. Su puesta a la venta se retrasó un día por problemas técnicos.

En busca del máximo ahorro, los sevillanos han tenido la oportunidad de adquirir el conocido como Bono Sevilla, un cheque que puede generar hasta 50 euros de ahorro en compras en una serie de establecimientos de la ciudad. Si bien en un principio se iban a poner a la venta el martes 2 de junio, por "problemas técnicos" la venta de estos bonos de ahorro se retrasó hasta este miércoles 3 de junio, a las 9:00h de la mañana.

No obstante, a las 11:00h de la mañana ya estaban agotados todos los Bonos Sevilla de esta primera convocatoria. El Bono Sevilla es un cheque que se pone a la venta por 15 euros pero que supone un valor en tienda de 25 euros, lo que supone un ahorro de 10 euros. Dado que se pueden adquirir hasta cinco bonos por DNI, el total del dinero ahorrado que cada persona puede adquirir es de 50 euros.

El dinero del Bono Sevilla se puede utilizar en una serie de establecimientos de Sevilla, en compras de al menos 25 euros; por debajo de esta cantidad, el bono no puede ser utilizado y en compras superiores, el consumidor tiene que abonar la diferencia. Al arranque de la venta de los cheques, la página web de Bono Sevilla también ha sufrido problemas técnicos, si bien sobre las 9:40h se han dado por solucionados, según explican desde 'El Correo de Andalucía'.

A pesar de estar agotados, existe otra posibilidad de adquirir el Bono Sevilla, esperando a que comience la segunda campaña del proyecto: a priori, y si no hay incidencias que lo retrasen, el 9 de diciembre de 2026 se pondrán a la venta otra tanta de Bonos Sevilla.

Cómo y cuándo se pueden usar los Bonos Sevilla

Los cheques ahorro de esta primera campaña de Bono Sevilla se pueden utilizar desde el 9 de junio hasta el 11 de julio, únicamente en los establecimientos adheridos al programa. Entre los comercios que participan en el programa Bono Sevilla están desde diferentes tiendas y mercados de alimentación como en establecimientos de belleza, peluquerías, salud, moda o calzado.

Cuando se pongan a la venta los cheques de la segunda campaña, estos se podrán utilizar en compras realizadas entre el 15 de diciembre y el 10 de enero de 2027.

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