Sánchez desoye las peticiones de elecciones anticipadas y anuncia que va a "iniciar a los tramites para los presupuestos de 2027"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno renuncia así a presentar los presupuestos de 2026 tras estar tres años prorrogando los presupuestos de 2023.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que iniciará los trámites para los presupuestos de 2027, ignorando las peticiones de elecciones anticipadas. Durante una reunión del Cercle d'Economia 2026, Sánchez destacó que estos presupuestos se centrarán en aspectos sociales, vivienda, responsabilidad fiscal y la reducción del déficit público, además de abordar la financiación autonómica. El Ejecutivo comenzará el proceso esta semana, renunciando a presentar los presupuestos de 2026 tras prorrogar los de 2023 durante tres años. Sánchez explicó que la prioridad es responder a los efectos de la guerra en Irán. laSexta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que va a "iniciar a los tramites para los presupuestos de 2027" desoyendo una vez más las peticiones de elecciones anticipadas. El presidente del Gobierno renuncia así a presentar los presupuestos de 2026 tras estar tres años prorrogando los PGE de 2023.

Así lo ha asegurado Sánchez en una reunión del Cercle d'Economia 2026, en la que ha ignorado completamente el sumario del caso Leire Díez que ha salido a luz este miércoles.

El jefe del Ejecutivo ha avanzado que esta misma semana se va a publicar en el Boletín Oficial de Estado la orden del Ministerio de Hacienda para la elaboración de los presupuestos y ,en el segundo semestre, llevarlos al Parlamento e intentar que sean aprobados.

A lo largo del mes de junio se actualizará el cuadro macro de estos presupuestos que según ha subrayado Sánchez serán sociales, ya que el objetivo del Gobierno es redistribuir la riqueza reforzando el Estado del bienestar para que los servicios públicos estén a la altura de lo que los ciudadanos demandan.

La vivienda tendrá un peso prioritario en el proyecto de ley, "con el mayor despliegue -ha recalcado- de recursos públicos que se haya conocido jamás en la historia de la democracia".

Además, ha destacado que los presupuestos seguirán la línea de la responsabilidad fiscal que ha venido defendiendo el Gobierno y se seguirá reduciendo el déficit público y acabar la legislatura con una deuda pública por debajo del 100 % del PIB. Todo esto se hará, ha subrayado, buscando la coordinación más estrecha con la Unión Europea y unos vínculos cada vez más fuertes y diversificados en el exterior.

El Ejecutivo se comprometió a aprobarlos en el primer trimestre del año. En cambio, el pasado mes de marzo, Sánchez alejó la posibilidad de presentar el proyecto de ley de presupuestos para 2026 para centrarse en responder a los efectos de la guerra en Irán.

Al ser preguntado sobre cuándo aprobaría el Ejecutivo los PGE, Sánchez pidió a los medios de comunicación y también a la ciudadanía "ser conscientes de la gravedad" del conflicto.

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