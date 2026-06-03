PP y Vox alcanzan un acuerdo en Castilla y León para investir a Mañueco que incluye la "prioridad nacional"

Los detalles PP y Vox han cerrado ya su acuerdo de gobierno de coalición para Castilla y León y lo anunciarán este mediodía, según ha podido saber laSexta.

El PP y Vox han cerrado ya su acuerdo de gobierno de coalición para Castilla y León y lo anunciarán este mediodía, según ha podido saber laSexta. Serán el presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato a la investidura del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y el actual portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, quienes anunciarán ese acuerdo en una comparecencia conjunta en las Cortes de Castilla y León.

Todo parece indicar que Vox tendrá la vicepresidencia del Ejecutivo de Mañueco y dos consejerías. Tras unas intensas jornadas de negociación, ambos anunciarán tanto el contenido del acuerdo, similar a los alcanzados por los mismos partidos en Extremadura y Aragón, como el reparto de los departamentos y los plazos en que piensan cumplir cada compromiso. Según ha podido saber laSexta, en el acuerdo se incluye la idea de la ultraderecha de la "prioridad nacional".

En las Cortes, Vox tendrá la vicepresidencia primera y una secretaria, mientras que el PP ejercerá la presidencia. A falta de que la Mesa de la cámara autonómica lo confirme, la investidura de Mañueco tendría lugar el día 10 de junio y la toma de posesión se produciría el 12 de junio, después de la visita del Papa León XIV a España.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido