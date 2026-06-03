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La fontanera del PSOE

La UCO constata que Leire Díez se reunió varias veces con un contacto de la Fiscalía General entre marzo y abril de 2025

Los detalles En las fechas en las que se habrían producido estas reuniones con una contacto del Ministerio Público que la UCO no identifica, el Tribunal Supremo investigaba al fiscal general por revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

Imagen de archivo de Leire Díez.
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil halló en la agenda de Leire Díez anotaciones sobre reuniones con la Fiscalía General del Estado y constataron que la fontanera del PSOE habría acudido a ellas, entre abril y marzo de 2025, durante el mandato de Álvaro García Ortiz.

Estas averiguaciones que ha avanzado El Confidencial y que fuentes jurídicas confirman a laSexta, constarían en el sumario del caso que investiga los movimientos de Díez para influir en los procesos judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En las fechas en las que se habrían producido estas reuniones con un contacto del Ministerio Público que la UCO no identifica, el Tribunal Supremo investigaba al fiscal general por revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

Según el sumario, Leire Díez se jactaba de que tenía contactos al más alto nivel en la Fiscalía. En una conversación grabada por el fiscal Ignacio Stampa en mayo de 2025, Leire Díez prometió a este funcionario del Ministerio Público que hablaría con la Fiscalía General del Estado para conseguirle un ascenso o un mejor puesto. Según dijo la fontanera, estaba inmersa en una operación ordenada por Pedro Sánchez para conseguir datos sensibles del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Si quería ascender, Stampa debía proporcionarle información negativa sobre su jefe.

En el audio de esa reunión, que ya reveló laSexta en noviembre de 2025, se escucha a Stampa preguntarle a Díez si es la mano derecha de Santos Cerdán, a lo que esta responde que sí y después añade: "soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado".

"Digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto", dice Díez en el encuentro, refiriéndose a supuestas irregularidades policiales y de la Fiscalía que dice que no comprendía y que por eso empezó a investigar.

El fiscal le preguntó en esa reunión si Álvaro García Ortiz sabía de su encuentro, a lo que Leire Díez le responde que no, aunque posteriormente sostiene que "lo va a saber" y que también lo va a saber "el jefe de Álvaro" y preguntada si se refiere al ministro o al presidente. "A todos", respondió.

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