Segunda noche de acampada de los profesores en la Plaza de la Virgen de Valencia dentro de la huelga indefinida

Vista general de la acampada de docentes en la plaza de la Virgen de València en el marco de la huelga indefinida del profesorado de la Comunitat Valenciana.

El contexto Los profesores no van a ceder en su lucha: ya han dejado claro que si la Generalitat no les escucha, seguirán acampados. A final de semana se celebran los actos del Corpus Christi en su 700 aniversario en esa misma plaza.

El profesorado valenciano lleva 22 días de huelga sin alcanzar un acuerdo con la Generalitat Valenciana. Un grupo de 200 docentes ha acampado indefinidamente en la plaza de la Virgen, en Valencia, para presionar a la Conselleria a negociar, acusando a la consellera Carmen Ortí de ignorar sus reivindicaciones por una mejor educación pública. La situación se complica con la próxima celebración del 700 aniversario del Corpus Christi en la misma plaza. La Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento debaten sobre la responsabilidad de un posible desalojo. La indignación crece tras el incidente violento con una profesora jubilada durante una manifestación.

A pesar de arrastrar ya 24 días de huelga, el profesorado valenciano no se rinde. Tras llevar cuatro semanas de huelga sin llegar a un acuerdo con la Generalitat Valenciana, un grupo de 200 profesores han acampado de forma indefinida en la plaza de la Virgen, en el corazón de Valencia.

Ya son 48 horas las que llevan acampando en la plaza, una muestra de que los profesores no van a ceder en su lucha. Ya han dejado claro que si la Generalitat no les escucha, seguirán acampados. Hay que tener en cuenta que a final de semana se celebran los actos del Corpus Christi en su 700 aniversario en esa misma plaza.

Ante esto, Delegación del Gobierno dice que es competencia del Ayuntamiento gestionar cualquier desalojo en suelo municipal y la alcaldesa de Valencia pide a la delegada del Gobierno, a Pilar Bernabé, que sean ellos los que ejecuten ese desalojo.

Además, este miércoles todos los sindicatos de la educación concertada han convocado una huelga parcial, con paros de una hora a la entrada del trabajo y concentraciones ante los colegios para reclamar avances en la jubilación parcial del profesorado, las plantillas y la orden de pago delegado, que seguirán el 10 y el 17 de junio.

Los docentes acampados presionan a la Conselleria para que negocie. Consideran que la consellera, Carmen Ortí, "se está burlando" de la educación pública y "no le importan" las familias ni el alumnado, y "se niega a negociar y atender las reivindicaciones que son para mejorar la educación pública".

Los docentes de la Comunitat Valenciana llevan en huelga indefinida desde hace cuatro semanas, desde el 11 de mayo. Y en la manifestación de este domingo el empujón con violencia de una agente policial a una profesora jubilada de 68 años, que ha acabado con una fractura nasal y varios puntos en la barbilla, ha generado una indignación total entre los docentes. Indignación porque esa mujer solo pedía una educación mejor, ejerciendo su derecho a la manifestación.

El calendario de movilizaciones sindicales con motivo de la huelga indefinida prevé para esta jornada la celebración de asambleas de centros y comarcales, de forma previa a las nuevas manifestaciones que habrá el jueves en València y en Alicante.

La negociaciones entre la Conselleria de Educación y los sindicatos de docentes siguen estancadas, después de que la Generalitat ofreciera el domingo seguir tratando las cuestiones pendientes en mesas técnicas y tres de los cinco los sindicatos, STEPV, CCOO y UGT, reivindiquen que quieren una negociación "directa y efectiva" con la consellera.

Los otros dos sindicatos, ANPE y CSIF, sí mantuvieron este martes reuniones telemáticas con representantes de la Conselleria para tratar cuestiones como la reducción de las ratios o el valenciano, si bien la ausencia de los otros tres sindicatos, que representan al 70 % de los docentes, impidió que se puedan considerar mesas de negociación y se quedaron en "mesas de trabajo".