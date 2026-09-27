Una acampada para la historia: la noche que Sol se quedó despierta por la vivienda y por casos como los de Maricarmen

Los detalles Cientos de personas se concentraban este sábado en pleno centro de la capital hasta cubrir por completo la plaza. Una sentada acompañada de cánticos y consignas para reclamar cambios ante la situación de la vivienda.

La Puerta del Sol de Madrid se convirtió en el epicentro de una protesta por la vivienda, donde cientos de personas se congregaron para exigir cambios ante la difícil situación habitacional. Entre los manifestantes, se compartieron historias personales que reflejan estas dificultades, como la de una mujer cuyas hijas adultas no pueden independizarse debido al alto costo del alquiler. La protesta se intensificó con la apertura de tiendas de campaña y la presencia de figuras públicas como Carlos Bardem y Juan Diego Botto, quienes destacaron la urgencia de abordar este problema. El Sindicato de Inquilinas organizó la logística del evento, subrayando la necesidad de cambios estructurales inmediatos.

Parecía que todo el mundo se iba a casa, pero la noche del sábado acababa de empezar en la Puerta del Sol de Madrid. Cientos de personas se concentraban en pleno centro de la capital hasta cubrir por completo la plaza. Una sentada acompañada de cánticos y consignas para reclamar cambios ante la situación de la vivienda.

Entre los asistentes, historias que reflejan las dificultades para acceder a un hogar. Una mujer cuenta cómo sus dos hijas continúan viviendo con ella ante la imposibilidad de independizarse: "Tengo dos hijas de 35, 31 años viviendo conmigo en casa porque es imposible que se puedan ir. Porque no, no es un sueldo suficiente para como está el precio del alquiler en Madrid".

Con el paso de las horas, la protesta daba un paso más. Comenzaban a abrirse las tiendas de campaña y algunos de los asistentes se preparaban para pasar la noche en la plaza. También se sumaban rostros conocidos, como el actor Carlos Bardem: "Todas las revoluciones son imposibles hasta que son inevitables. Las condiciones materiales para este estallido estaban en el aire. Estaba claro que en algún momento la gente iba a decir basta".

Por su parte, el Sindicato de Inquilinas, que había convocado el movimiento, organizaba puestos de comida y bebida y ofrecía ayuda a quienes decidían quedarse a pasar la noche. La plaza se convertía así en el escenario de una protesta que continuaba durante horas.

"Necesitamos realmente ver cambios estructurales y no nos vamos a ir de aquí hasta que no los veamos el martes. El Gobierno tiene una ocasión. Tiene una oportunidad para demostrar que realmente puede hacer algo al respecto. Porque cada vez que nos dice que no se puede hacer nada, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Quién gobierna en este país?", defendía Valeria Racu.

Juan Diego Botto, también habló desde Sol sobre uno de los grandes problemas que atraviesa a toda la sociedad: "Lo notamos todos en cualquier conversación. La vivienda es el tema. La vivienda es el tema que recorre nuestro país, ya sea para la gente joven, ya sea para la gente mayor".

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