El pesimista pronóstico de Pilar Velasco sobre Trump: "Si endurece más, va a reactivar más al electorado demócrata"

La periodista ha señalado que "al votante que no quería guerras en el exterior le ha dado una unilateral en Irán que ha tenido consecuencias directas desastrosas para la economía".

Pilar Velasco ha hablado sobra la gestión de Donald Trump, señalando que han sido "dos años de políticas con inmunidad e impunidad", con un "resultado que ha sido una victoria épica para los demócratas", ya que, ha dicho, "han ampliado todo tipo de electorados, el republicano, el electorado más independiente y el electorado moderado republicano también, que ha dejado de apoyar a Trump".

En este sentido, Velasco ha destacado que "al votante que no quería guerras en el exterior, que quería el America First, --Trump-- le ha dado una guerra unilateral en Irán que ha tenido consecuencias directas desastrosas para la economía". "Al votante que le pedía menos impuestos le ha metido los aranceles, que también los ha estado pagando el votante medio americano en la cesta de la compra y en el galón de gasolina; y al votante latino que también amplió el electorado 'trumpista' le ha metido una política antirracial brutal por la que ha ido perdiendo", ha subrayado.

Así, la periodista cree que "ahora Trump lo tiene muy difícil para reconducir", ya que considera que "si endurece más, si la línea es la de Stephen Miller, el nombramiento más duro, más inmigración, más 'trumpismo' puro, va a reactivar mucho más todo el electorado demócrata de aquí a las presidenciales del 2028", ha pronosticado.

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