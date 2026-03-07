Belén, periodista española en Doha: "La sensación es de bastante tranquilidad, aunque sorprenda; nuestro día a día es similar al COVID"

La periodista, que lleva siete años instalada en Qatar, ha contado en una conexión con La Roca cómo es la situación allí tras ocho días de guerra: "Hay una tensa calma constante, con sustos, con alarmas y con explosiones que se escuchan en diferentes momentos", ha expresado.

Belén Ester, periodista española que lleva siete años viviendo en Doha, ha contado en La Roca cómo está viviendo el conflicto allí tras una semana de guerra, asegurando que "la sensación general de la población civil es de bastante tranquilidad".

"Sé que puede sorprender un poco quizás hablar en estos términos, pero nuestro día a día es un poco similar a lo que vivíamos en el COVID, con las autoridades recomendándonos estar tranquilos en casa", ha expresado la periodista, quien ha señalado que "los colegios y la mayor parte de los trabajos han pasado a ser online".

Así Ester ha dicho que viven "una tensa calma constante, con sustos, con alarmas y con explosiones que se escuchan en diferentes momentos y en diferentes días, pero con una cierta calma en el ambiente". "Las últimas 24 horas han sido muy intensas porque durante la madrugada la Embajada de España y 'Qatar Airways' contactó con gran parte de la comunidad española, tanto de la gente que estaba aquí varada como de los residentes para fletar dos aviones que han salido esta mañana y han llegado ya a Madrid, afortunadamente", ha relatado.

Sin embargo, "después de esa alegría que ha habido para la comunidad española y de la noticia de una posible tregua, un posible alto el fuego, a media tarde se han escuchado seis o siete explosiones, seguramente procedentes de la base americana", lo que, ha dicho Ester, les ha vuelto "a caer como un jarro de agua fría".

Pese al conflicto, su familia ha decidido quedarse en Qatar. "Hemos decidido quedarnos porque tenemos confianza en que en este caso el Gobierno de Qatar está actuando con bastante diligencia, bastante cautela y tenemos confianza en que esto se solucione más pronto que tarde", ha contado la periodista española, tras lo que ha subrayado que ella tiene "la suerte de no vivir demasiado cerca de la base americana, pero hay gente que vive más cerca y los sustos que se pegan ellos son enormes, con la vibración de las ventanas e incluso la caída de cascotes cerca de sus residencias".

