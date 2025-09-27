Alfonso Pérez Medina, sobre el caso de Begoña Gómez: "Es muy probable que la veamos sentada en el banquillo durante 2026"

El periodista sostiene que "todo apunta" a que el juez Juan Carlos Peinado, que este sábado cumple 71 años, finalizaría el proceso judicial antes de que otro magistrado tuviera que ocuparse: "La jubilación forzosa sería a partir de los 72".

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha acudido a la citación judicial que estaba prevista para este sábado en los Juzgados de Plaza de Castilla por un delito de malversación en el que estaría implicada.

Pese a que de esta manera la causa se alargaría, Alfonso Pérez Medina sostiene en La Roca que "todo apunta" a que el juez Juan Carlos Peinado, que este sábado cumple 71 años, finalizaría el proceso judicial antes de que otro magistrado tuviera que ocuparse.

"La jubilación forzosa sería a partir de los 72 años. Es decir, tiene un año por delante y la verdad es que las dos piezas, tanto la principal como la separada, están bastante avanzadas", añade.

Asimismo, Pérez Medina explica que "quedan algunas diligencias" y que el magistrado ha pedido un informe a la UCO sobre los correos electrónicos que intercambió la secretaria de Gómez con uno de los responsables de la Universidad Complutense de Madrid.

"Creo que el juez Peinado en el plazo de ese año, y probablemente mucho antes, va a dar por acabadas esas dos instrucciones y enviará las dos causas a juicio", indica. También subraya que es "muy probable que veamos durante 2026 a Begoña Gómez sentada en el banquillo de los acusados ante un Jurado Popular".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.