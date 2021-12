La historia de Justo es de obligatorio conocimiento para todos los seguidores de Rozalén. Alberto Chicote pregunta a la cantante por todos los detalles en su viaje por 'La Toscana valenciana'.

"Justo fue mi tío abuelo y era nuestro desaparecido de la Guerra Civil española, el hermano mayor de mi abuela", comienza explicando la cantante.

Cuando Justo tenía 18 años se lo llevaron a la Guerra Civil y nunca volvió "porque lo mataron". La abuela de Rozalén tenía 10 años cuando ocurrió todo eso y la cantante la escuchó muchas veces preguntarse: "¿Qué fue de mi hermano?".

Fue la asociación para la recuperación de la memoria histórica quien ayuda a la familia de Rozalén y da con la fosa común en la que estaba enterrado Justo. "Pude decirle a mi abuela que le habíamos encontrado y antes de morir ella sí que fue a llevarle su flor y a curar un poquito la herida", cuenta emocionada a Chicote.

"No puedo comprender cuando la gente te dice 'Hay que mirar pa'lante, no hay que tener rencor'. Mi abuela no hablaba desde el rencor, era desde la dignidad", concluye.