Alberto Chicote bromea con Rozalén en su marcha por 'La Toscana valenciana': "Nunca he tenido delante a alguien que pueda decirle 'Nunca digas de este agua no beberé y este cura no es mi padre'". "Pues aquí tienes una", asegura la artista.

El padre de Rozalén estuvo diez años de sacerdote en un montón de pueblos de Albacete y cuando llegó a Letur, "al primer ser vivo que vio fue a mi madre", cuenta la cantante. "Se enamoraron y eso fue un revuelo", confiesa.

Rozalén también decidió contar esta historia en una de sus canciones de su disco 'Cuando el río suena', y le puso el nombre de 'Amores prohibidos': "Ahora ya lo llevan de otra manera pero al principio ni me lo contaban porque no lo debieron pasar bien".