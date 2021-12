Alberto Chicote y Roberto Leal se sientan a descansar de la ruta que están haciendo por Segovia y Leal pregunta al presentador sobre el matrimonio.

"Me casé una vez y ahora no sé muy bien que hacer", confiesa Chicote. La respuesta sorprende tanto a Roberto Leal que no puede evitar preguntarle más detalles.

Así, Chicote desvela que se está planteando la boda : "Me estoy sorprendiendo a mí mismo diciendo esto, pero sí, lo tengo en la cabeza y no tardaremos demasiado".

Además, Alberto Chicote explica que a pesar de haber hablado esto con su pareja aún no lo habían hecho público, ni siquiera lo habían comentado con sus familias: "Te lo estoy contando a ti y no se lo hemos contado a ellos", asegura.

El chef explica en este vídeo a Roberto Leal que ya se enterará de todo más adelante porque estará entre sus invitados.