La emotiva carta de un chico a su expareja al saber que se va a casar: "A veces vuelven a mi mente momentos que vivimos juntos"

Hans Arús lee en Aruser@s esta profunda carta que un chico le escribe a su ex y que está a punto de casarse. El debate comienza en el plató: ¿os gustaría que vuestro ex os escribiera de esta forma pocos días antes de pasar por el altar?

"No se ha hecho viral, sino superviral", anuncia Alfonso Arús en Aruser@s justo antes de que Hans Arús proceda a leer esta profunda y emotiva carta que un chico le dedica a su expareja al saber que va a casarse dentro de pocos días. "Hola, Laura. He visto que te casas y quería escribirte antes de que llegue el día. Fuiste una parte muy importante de mi vida, mi primer amor y, aunque las cosas no terminaron como imaginábamos, quería decirte que me alegra verte tan feliz", comienza.

La nostalgia se apodera de las siguientes líneas: "A veces, sin darme cuenta, vuelven a mi mente momentos que vivimos juntos, como aquellas noches en las que preferíamos quedarnos en casa viendo 'Breaking Bad' en vez de salir de fiesta". Las partidas al Mario Kart y las discusiones por cuál es la mejor pizza del restaurante también son parte de sus recuerdos recurrentes.

"Quizá todo estaba destinado a ser así. Nunca fui el indicado. Lo supe cuando al irme floreció una versión tuya que nunca conocí", reflexiona el chaval.

En el plató del programa de laSexta, comienza el debate. "Este chico no ha pasado página", apunta Angie Cárdenas. Tatiana Arús opina lo contrario. Sin embargo, Patricia Benítez va con el cuchillo afilado: "No hace falta ponerte y decir 'te acuerdas cuando veíamos la serie juntitos en la manta acarameladitos...'". "Yo creo que es una forma de presionar al nuevo maromo", afirma Alfonso Arús. "Y el nuevo es un soso y un aburrido", añade.