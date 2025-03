La confesión de Antonio Navarro a uno de sus amigos el día de su boda con Maje: "No puedo tirar para atrás, casi prefiero casarme y divorciarme"

Antonio Ayala, íntimo amigo de Antonio Navarro Cerdán, víctima del crimen de Patraix, desvela en este documental de laSexta que Antonio llegó a plantearse su boda con Maje tras descubrir que le estaba siendo infiel con Ángel Tomás. "

El día que él bajaba para su boda, me dijo que no sabía qué hacer, que no sabía si casarse o no", desvela Ayala. Finalmente, la boda se produjo casi un año antes de su asesinato. "Ahora ya no puedo tirar para atrás. Casi que prefiero casarme y divorciarme", reflexionaba entonces.

Las continuas infidelidades de Maje

El 4 de junio de 2017, la pareja vuelve a tener una fuerte discusión. "Él le pilla un mensaje en el móvil en el que ella le dice a su mejor amiga que, si Antonio le pregunta, le diga que está trabajando esa noche. Claro, ella se iba a casa de José, su amante/pareja estable en ese momento. Él le dijo 'hasta aquí hemos llegado' y le puso las maletas en la puerta para que se fuera de casa. Incluso, ella dice que le empuja", cuenta Teresa Domínguez, redactora jefe de sucesos y tribunales en Levante - EMV.

Fue entonces cuando Maje vio peligrar su mundo. No podía permitírselo a nivel económico, pero también era un duro golpe para su familia ultracatólica. "No podía pensar explicar a su familia que pudiera haber un divorcio y menos en una sociedad tan pequeña como el pueblo de Novelda", reflexiona Gema Peñalosa, periodista de El Mundo.

Ayala cree que Antonio decidió seguir adelante con su relación a pesar de todo: "Posiblemente llegó a pensar que podía vivir con ello y seguir siendo feliz".