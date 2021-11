Antonio Resines y Alberto Chicote hacen un patrón en su ruta por el País Vasco para hablar sobre la carrera del actor. ¿Cuál fue su primer trabajo pagado? "En 'Ópera prima'", recuerda Resines, que se acuerda hasta de la fecha: "En noviembre del 79, diciembre 79, de Fernando Trueba y me acuerdo que me pagaron 75.000 pesetas". Fernando Trueba también tuvo que ver con una de las películas más polémicas de la carrera de Resines.

Y es que el director de cine realizó unas polémicas declaraciones sobre su 'españolidad' que provocaron un boicot a 'La reina de España', en la que Antonio Resines había invertido mucho dinero como productor. "Entré en producción en 'La Reina de España' y fue un fracaso brutal, no recuperamos nada de dinero", explica Resines, que recuerda que hicieron un millón y medio de ingresos cuando la película había costado once millones": "Fue un fracaso tremendo, nunca me hubiera imaginado perderlo todo".