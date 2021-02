Jordi Évole pregunta a Pau Donés durante su charla si ha hecho una lista estos días de cosas que quieres hacer: "Cosas así, no sé, esas pequeñas cosas que cantaba Serrat, ¿sabes? Esas pequeñas cosas que te dan la felicidad". Aunque Pau Donés admite que no la ha hecho, recuerda una emotiva llamada que tuvo de Serrat.

"El Nano me llamó el otro día", cuenta Pau Donés, que desvela que le hizo "una ilusión de la hostia": "Al final, le pregunté, 'maestro, ¿por qué me has llamado?'", recuerda Pau, que confiesa a Évole en el vídeo principal de esta noticia cómo fue esa conversación con Serrat que hizo que se le cayeran "las lágrimas de emoción". Además, el cantante cuenta cuáles son para él esas pequeñas cosas que le dan felicidad.