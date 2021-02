"¿Tú con qué película te has reído más en tu vida?", pregunta Jordi Évole a Pau Donés, que se confiesa "fan absoluto" de 'La pantera rosa' y del actor Peter Sellers: "Hay otra película de este hombre, 'El guateque', que me encanta y con esa me partí". "¿Y tienes ganas de verla estos días? ¿Tienes ganas de reírte?", pregunta Jordi Évole a Pau Donés días antes de que el cantante falleciera.

"Sí, claro que sí", destaca Pau Donés, que señala a Jordi Évole que tiene ganas de todo: "De reírme, de llorar. Estoy llorando mucho estos días. De hecho, cuando te llamé, estaba llorando como una magdalena". El cantante admite que ante él nunca lloraba algo que le cabreaba "cantidad" porque le parece "un síntoma de debilidad tremendo el no llorar".

"Llorar es una demostración de valentía, de que no tienes vergüenza por mostrarte cómo tú eres, por demostrar tu humildad. Tu manera de ser y mí me cuesta un huevo llorar", explica Pau Donés, que afirma que estos días se pega "unas lloreras de la hostia". "Y eso me encanta, me encanta llorar", continúa el cantante, que, incluso, desvela una broma que tiene con su ex sobre este tema. "Tengo ganas de reír, de llorar y sobre todo, de vivir ahora en este momento", insiste Pau, que afirma que siempre ha sido "una persona muy vital".