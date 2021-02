"Adoro a mi hija", resalta Pau Donés durante su conversación con Jordi Évole, quien le pregunta sobre si cree que ha enseñado a su hija algo que pensaba que era imposible que le fuera a enseñar. "Yo creo que es ella la que ha aprendido" por sí misma, señala Pau, que afirma que su hija "es una tía muy lista y muy despierta".

El cantante dedica unas bonitas y sentidas palabras a su hija, con la que ha vivido su último año en California en una experiencia que define como "extraordinaria". "Tiene muchas cosas nuestras, del clan y muchas cosas mías de capacidad o la velocidad para analizar las cosas y para decidir", explica Pau, que declara que su hija tiene una cosa "muy importante" para él y es que "no se asusta, ella es decidida": Cuando quiere algo, va y eso está muy bien, en la vida, ayuda".

Y ella a él, ¿qué le ha enseñado? Pau Donés lo tiene claro: "A querer y a demostrar cómo querer". "En casa siempre nos hemos querido mucho, pero nos hemos tocado muy poco, esto viene de familia, nuestros padres vienen de una generación que no se tocaban mucho porque digamos que no estaba bien visto", explica Pau Donés, que recuerda que los padres no solían dar besos a los hijos.

"Mi hija me ha enseñado esto, a tocarnos, a besarnos, a abrazarnos... a decirnos que nos queremos", insiste Pau, que confiesa que es músico porque es incapaz de decirle a una mujer que la quiere: "Pero lo puedo decir con una canción como 'Agua'". "Bueno, pues mi hija me ha enseñado a decir 'te quiero', y a decirlo con corazón y mirándote a los ojos", confiesa Pau Donés en este vídeo donde dedica unas bonitas palabras a su hija y reflexiona sobre si ha sido un buen padre y admite que por culpa del trabajo no le ha dado todo el tiempo que se merecía a su hija.