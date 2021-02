Jordi Évole pregunta a Pau Donés sobre la relación con su hija. El periodista recuerda que en su libro, el cantante explica que al poco de separarse, la relación con su hija se complicó. "Mi hija pensaba que la había abandonado al dejar a su madre", explica el cantante, que declara que "alguien o ella se quedó con esa idea" hasta que un día todo cambió.

El cantante cuenta a Évole una anécdota que le marcó cuando fue a buscar a su hija a la guardería. "Un día, yo venía de México y hacía dos meses que no la veía y no me habló. La fui a buscar, salió supercontenta, me vio y subió al coche, yo me desesperé", confiesa Pau al recordar cómo su hija no fuera a abrazarle y mirase para otro lado. "Después de dos meses de no verla, que hiciera eso...", recuerda Pau Donés que explica las palabras que le dijo su hija sobre por qué se comportaba así al verle: "¿Sabes por qué te trato así cuando vienes a verme? Papi, porque pensaba que me habías abandonado, que nos habías abandonado". Un duro momento que Pau recuerda cómo contestó: "Yo le dije que nunca en la vida".

"A partir de ese momento, todo cambió, porque teníamos poco tiempo material, teníamos mucha calidad y con los años, hemos intentado ganar esa calidad", explica Pau, que detalla a Évole cómo se ha pasado su último año viajando por California junto a su hija y la madre de ésta. "Era uno de los sueños que también quería hacer, quería vivir con mi hija a solas", destaca Pau, que explica que también se apuntó la madre de su hija unos meses.

"Fue una experiencia que recomiendo a todo el mundo porque ahí se establece una ligazón, se establece una manera de vivir que es imposible de conseguir en un entorno en el que no tengas un poquito más de privacidad", explica el cantante, que insiste en que ha sido "una experiencia extraordinaria".