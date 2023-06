Uno de cada diez niños asegura haber sufrido acoso escolar. "Nunca me decían nada bonito, solo marginada, guarra, acoplada, huele a mierda cuando llegas, todo el mundo está deseando perderte de vista", relata Victoria en su diario. Con seis años sus compañeros le insultan y le agreden, como recogió Equipo de Investigación en un programa de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

El acoso a esta menor se potencia cuando sus padres le compran su primer móvil. Las supuestas acosadoras se hacen con su número de teléfono de Victoria.

"A nuestra hija la meten en grupos de WhatsApp y posteriormente la van borrando. Quien mueve los hilos pregunta de quién es ese número de teléfono y cuando responden que es Victoria deciden eliminarla", cuenta Mar Valdeíta, madre de Victoria, víctima de ciberbullying.

"Esto está considerado ahora como acoso, evidentemente. Es una forma de bloquearla socialmente, de excluirla. Hablan mal de ella por los grupos, la excluyen, bloquean sus apoyos hasta el punto de dejarla sola [...] Luego comienzan a mandarle notas de voz a través de WhatsApp con coacciones y amenazas".

"Guapa, por si no lo sabes, sale al lado del audio que lo has escuchado. O me contestas, o me voy a enfadar mucho y van a pasar cosas [...] Me vas a contestar, si no la vamos a armar buena, ¿vale? Como todo esto se lo cuentas a tus padres, va a pasar lo mismo que con el cumple", le llegan a decir.

Según denuncia la madre de Victoria, "era una auténtica persecución, no solo era durante el horario escolar, era por la tarde, por la noche y durante las vacaciones".

El acoso sistemático acabó mermando la salud de la menor: "A mi hija le diagnosticaron un trastorno por estrés postraumático, comenzó a hacerse heridas, le dolía la tripa, la cabeza y llegó a provocarse el vómito".

Tras lo sucedido, Victoria sigue teniendo móvil. "Considero que, si a alguien hay que quitarle el teléfono es a quien lo usa mal y agrede a sus compañeros. No a la víctima", concluye la madre.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.