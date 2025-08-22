Una vecina de Valtuille de Arriba admite manipular la ruta del Camino del Santiago para "guiar" a peregrinos a su albergue

En marzo, Equipo de Investigación charló con la dueña de un albergue que confesó haber "pintado flechas" en la ruta para "guiar" a peregrinos hasta su negocio y así "evitar la peligrosidad y dar otra opción de alojarse": ¿desvío interesado?.

Una concha y una flecha amarilla, así se marcan los senderos de las rutas oficiales del Camino de Santiago, pero los peregrinos deben tener cuidado porque hay quien decide marcar sus propias flechas. Así lo destapó Equipo de Investigación en este reportaje de marzo de 2025.

Han sido numerosas las veces que los peregrinos han señalado haber visto modificaciones en la ruta. Algunas son bromas de mal gusto y otras forman parte de "un desvío interesado". Esto es lo que sucedió en Valtuille de Arriba, una localidad a donde llegaban los peregrinos por error tras seguir la ruta de unas flechas que no coincidían ni en tamaño ni en forma con las originales.

Equipo de Investigación se desplazó hasta el pueblo leonés y allí charló con sus vecinos, quienes aseguraron que "el camino siempre había pasado por allí". "Es mas cómodo para los peregrinos que pasen por aquí, hay sombra, agua...el fín de todo es su protección", señaló una vecina, a quien la reportera preguntó si veía bien manipular las flechas. "Aquí no hay restaurantes ni bares para desviar a los peregrinos", zanjó.

Siguiendo la ruta, la reportera entrevistó a la dueña de un albergue sobre si conocía quién había pintado las flechas que desvíaban a los peregrinos al pueblo, cuando, de pronto, la mujer reconoció ser la autora de ellas. "Las he pintado, primero, para evitar la peligrosidad, y, segundo, ya que nosotros hemos abierto un albergue, para que los peregrinos tuvieran la opción de quedarse", contestó, a lo que otra vecina advirtió a la dueña tener cuidado con la presencia de las cámaras de laSexta.

