Una víctima de la estafa en la reventa del concierto de Coldplay: "Vendieron la misma entrada y solo entró el primero que llegó"

Natasha, una de las estafadas en la reventa del concierto de Coldplay, explica que "las entradas fueron validadas a las 17 horas y lo curioso es que uno de los presuntos vendedores estaba en el concierto".

Equipo de Investigación analizó en 2023 la estafa que afectó a cientos de personas en la reventa de las entradas de Coldplay. "Sentí un puñal en el estómago", confesó Natasha, una de las afectadas que no pudo acceder con su entrada comprada en reventa.

"Comentaron que hubo 500 estafas", explicó Natasha en el vídeo, donde detalló que todos los afectados tenían "los mismos asientos": "Entonces, la primera persona que llegó pudo entrar, pero el resto no". "En el grupo de afectados de Whatsapp se dijo que las entradas fueron validadas a las 5 de la tarde y lo curioso es que uno de los presuntos vendedores estaba en el concierto", señaló la afectada.

Como ella, muchas personas cayeron en la estafa de la reventa. El grupo de estafados decidió compartir información por redes y convertirse en investigadores para intentar desvelar el misterio de los dos asientos revendidos hasta 300 veces. "1000 euros tirados a la basura entre entradas, tren y hotel", aseguró una de las afectadas.

