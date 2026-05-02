'Las Vegas', el epicentro del abandono en las Tres Mil: narcopisos, extorsiones y viviendas por 7.500 euros

Equipo de Investigación se adentra en la barriada Martínez Montañés, comúnmente denominada Las Vegas. Se trata de la zona más deteriorada y más degradada de todo lo que es Polígono Sur.

En el corazón del Polígono Sur, la barriada Martínez Montañés —conocida como 'Las Vegas'— se ha convertido en el símbolo más extremo del deterioro en las Tres Mil Viviendas. Equipo de Investigación recorre esta zona marcada por el abandono, la inseguridad y el control de actividades ilegales.

"Aquí nadie quiere venir a vivir", explica el comisionado, que recuerda cómo los intentos de atraer nuevos perfiles —como jóvenes o mujeres víctimas de violencia de género— han fracasado: "Al final, nadie quiere venir".

El vacío residencial ha sido ocupado en gran parte por el cultivo de marihuana: hasta un 80% de los pisos se destinarían a plantaciones, lo que ha disparado las extorsiones y la compraventa ilegal de viviendas. Aunque estas operaciones están fuera de la ley, los inmuebles circulan en el mercado negro por unos 7.500 euros, con alquileres que rondan entre los 40 y 50 euros.

Un cambio progresivo en el sistema agravó la situación. "Hace años se pagaba un alquiler, pero llegó un momento en que la gente dejó de hacerlo", relatan. Hoy, la conclusión es clara: "Ya nadie paga nada".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de enero de 2025 de laSexta.

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