Armas de guerra en las Tres Mil: AK-47, munición trazadora y un arsenal llegado del mercado negro

Equipo de Investigación indaga cómo los clanes de las Tres Mil Viviendas acceden a armas de guerra y analiza sus características. "Ya no se conforman con una pistolita", advierten fuentes del barrio a los reporteros.

El tiroteo entre clanes del narcotráfico en las Tres Mil Viviendas, registrado en 2024 y que volvió a poner el foco en grupos como Los Caracoleños, ha llevado a Equipo de Investigación a indagar en el origen del arsenal de guerra empleado en el enfrentamiento.

"Todo viene de la marihuana. Hay dinero en el barrio y ya no se conforman con una pistolita", explica una fuente anónima. Un salto cualitativo en la violencia que también confirman los expertos.

El armero Roberto Expósito, tras analizar las imágenes del tiroteo, detalla que se trata de armas automáticas capaces de vaciar el cargador con una sola presión del gatillo. Además, advierte del uso de munición trazadora, propia de contextos bélicos: "Parece una auténtica zona de guerra".

Sobre las AK-47 utilizadas, subraya que son armas diseñadas exclusivamente para el combate, muy fiables y difíciles de conseguir dentro de España, ya que proceden del mercado negro.

En esta línea, Daniel Brombacher, director de la organización Global Initiative Against Transnational Organized Crime, apunta a los Balcanes Occidentales como principal origen de este tipo de armamento. "Aunque han pasado 25 años desde el final de las guerras, sigue habiendo una gran disponibilidad", explica.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de enero de 2025 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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