Los Caracoleños, el clan que impone el miedo en las Tres Mil: "No atienden a reglas, tampoco a las de los gitanos"

Un tiroteo por un vuelco de droga en el conocido barrio sevillano saltó a los medios el pasado 2024. En el epicentro de la reyerta: dos familias enfrentadas. "Son prácticamente organizaciones criminales", dice un vecino.

En 2024, un nuevo tiroteo entre clanes del narcotráfico en el barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas, considerado uno de los más peligrosos de España, volvió a situar en el foco a grupos como Los Naranjeros y Los Caracoleños.

En un especial emitido en enero de ese año, Equipo de Investigación analizaba la escalada de violencia en esta zona, habitada mayoritariamente por familias de etnia gitana. El reportaje ponía el acento en la peligrosidad de uno de los clanes, según el testimonio de varios vecinos.

"Los Caracoleños son posiblemente la familia más grande de las Tres Mil. También los más salvajes, porque no atienden a reglas, ni siquiera a las de los gitanos. Viven en un mundo aparte", relataba uno de ellos. Su influencia, añadía, es tal que "si te cruzas con ellos, lo normal es salir perdiendo".

El mismo vecino describía situaciones de extrema vulnerabilidad: "Ha habido casos de personas enfermas que, al volver del hospital, se han encontrado su casa okupada. Nadie se atreve a reclamarla". Un reflejo del clima de miedo que, según denuncian, se vive en la zona.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de enero de 2025 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.