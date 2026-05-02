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Un policía denuncia la desprotección que corren en las Tres Mil Viviendas: "Nuestro chaleco antibalas es mantequilla contra las balas de ese calibre"

Equipo de Investigación localiza a Santiago Raposo, delegado de CSIF en la Policía Local de Sevilla, quien accede a explicar desde dentro cómo opera el narcotráfico en las Tres Mil Viviendas y a denunciar la situación de riesgo en la que trabajan los agentes.

Un Policía nos explica el peligro que corren en las Tres Mil Viviendas

Equipo de Investigación localiza a Santiago Raposo, delegado de CSIF en la Policía Local de Sevilla, quien accede a explicar desde dentro cómo opera el narcotráfico en las Tres Mil Viviendas y a denunciar la situación de riesgo en la que trabajan los agentes.

"No estamos formados ni contamos con medios para afrontar este tipo de situaciones", advierte. Raposo subraya la gravedad del problema al comparar el equipamiento policial con el armamento de los clanes: "Nuestros chalecos antibalas son mantequilla frente al calibre de las balas que se utilizan aquí; las atravesarían".

El representante policial describe un escenario de "descontrol" en torno al tráfico de drogas, con numerosas plantaciones de marihuana y clanes dedicados a su distribución. "Se sabe lo que ocurre, pero por inacción policial o judicial no se está actuando", denuncia.

Además, alerta de un hecho especialmente preocupante: las armas empleadas en el tiroteo de octubre siguen sin aparecer. "Siguen en circulación", insiste, lo que mantiene intacto el riesgo en la zona.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de enero de 2025 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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