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Así es 'El Yeyo', el narco andaluz que está entre los fugitivos más buscados y huido desde 2018

Sergio Mora Carrasco pasó de ser piloto de lanchas del hachís a campeón de la Fórmula 1 del mar: 'El Yeyo' consiguió un patrimonio de 30 millones de euros traficando con el hachís, que invirtió en nueve pisos, entre otras cosas.

Así es 'El Yeyo', el narco andaluz que está entre los fugitivos más buscados y huido desde 2018

Es el narcotraficante más buscado de España. Sergio Mora Carrasco es el máximo narco dentro de las orillas del Guadalquivir, donde se encuentra la ruta del hachís, en el Campo de Gibraltar. Una auténtica leyenda del mundillo. Conocido como 'El Yeyo', este onubense de 47 años se fugó de la Policía y desde entonces está entre la lista de fugitivos más buscados por las autoridades judiciales españolas.

Equipo de Investigación se trasladaba en 2015 a Campo de Gibraltar para conocer de cerca a 'El Yeyo', su vida y su modus operandi. El andaluz comenzó como piloto de lanchas de hachís y acabó convirtiéndose, según la Policía, en uno de los mayores traficantes de Europa. Era tan rápido que incluso se hizo con el campeonato del mundo de la Fórmula 1 del mar.

El traficante ganó mucho dinero con la droga, hasta el punto de conseguir un patrimonio de 30 millones de euros, nueve pisos, un chalet en una urbanización de lujo y un cortijo en Huelva. Además, también tenía cuatro viviendas en Marbella, incluido un lujoso chalet con atraque, locales comerciales y naves industriales...

Tras ser detenido en 2009 y preguntado sobre cómo se convirtió en leyenda, 'El Yeyo' respondió que "el secreto estaba en no tocar el hachís". Ahora, se encuentra huido desde 2018. Se fugó en helicóptero y se considera que está implicado en la mayor red de hachís en la península.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015.

*Puedes volver a ver el programa en atresplayer.com.

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