Los vecinos de las Tres Mil Viviendas señalan el poder de Los Caracoleños: "No atienden a reglas, ni de gitanos ni de nada"

El tiroteo que sacudió las Tres Mil Viviendas en octubre de 2024 puso el foco sobre una guerra abierta entre dos clanes y Equipo de Investigación analizó las claves del conflicto marcado por el poder y el miedo dentro del barrio.

El brutal tiroteo registrado en las Tres Mil Viviendas en octubre de 2024 tendría su origen en el enfrentamiento entre dos clanes que se disputaban el negocio de la marihuana: Los Naranjeros y Los Caracoleños.

Este último grupo, según los testimonios recogidos por las cámaras de laSexta en un reportaje de Equipo de Investigación, es el más numeroso y también el que más temor genera entre algunos vecinos. "Son los más salvajes", explicaban quienes conocen la realidad del barrio, porque aseguran que "no atienden a reglas ni de gitanos ni de nada".

Quienes hablan ante el programa describen a Los Caracoleños como un grupo que funciona con sus propias normas. "Ellos viven en un mundo que totalmente aparte", señalan, reconociendo que enfrentarse a ellos puede tener graves consecuencias. "Todo el mundo sabe que, si se tienen que cruzar con ellos, llevan todas las de perder", afirman.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

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