El temor de un vecino por el desplazamiento de clanes desde la Cañada Real: "Hay miedo, no dejan nada sano"

Residentes de una zona situada a 26 kilómetros de la Cañada Real denunciaron ante Equipo de Investigación en 2021 la llegada de nuevos clanes y alertaron del crecimiento de un asentamiento en el que aseguraban vivir en casetas prefabricadas y transportables.

A tan solo 26 kilómetros de la Cañada Real, varios vecinos del Sector 6 alertaron a los reporteros de Equipo de Investigación, en un programa emitido en 2021 que laSexta vuelve a recuperar, sobre la aparición de un nuevo asentamiento entre los municipios de Morata de Tajuña y Chinchón.

A diferencia de otros enclaves similares, en este no había chabolas a la vista. Las cámaras del programa comprobaron que sus habitantes residían en casetas ligeras, fácilmente desmontables y transportables.

Uno de los vecinos de la zona, propietario de una parcela en venta junto al asentamiento, denunció el elevado nivel de vida que mostraban algunos de sus ocupantes. "Esta gente suele comprar en negro, se dedican a lo que se dedican...¡La chatarra no da para construirse una casa ni para comprarse un Mercedes! Viven con un nivel de lujo y despilfarro impresionante", afirmó el residente, que trasladó la preocupación existente entre quienes viven en los alrededores: "Evidentemente hay miedo, porque esta gente es como el caballo de Atila: donde entran, no dejan nada sano", advirtió, al tiempo que expresó el temor de que la zona termine convirtiéndose en "una segunda Cañada Real".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021.

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