La llamativa respuesta de la tía de 'El Patrón' al ser preguntada por su Porsche Panamera: "Tengo tres pagas, mi marido cobra 500 euros"

Un programa de Equipo de Investigación de 2022 mostró los vehículos incautados al clan de 'Los Piños' y la llamativa explicación de la tía de 'El Patrón', que aseguró ser la propietaria del Porsche Panamera del cabecilla.

Los registros de la Guardia Civil al clan de 'Los Piños' permitieron intervenir ocho vehículos que quedaron depositados en un depósito judicial al que accedió Equipo de Investigación en un programa emitido en 2022. Dos de ellos eran coches de alta gama y los otros seis, aunque más utilitarios, también estaban "bien equipados". En conjunto, el valor de la flota podía alcanzar los 300.000 euros.

Entre los automóviles destacaba un Mercedes intervenido a 'El Ratón', lugarteniente de 'El Patrón', así como el vehículo más valioso del clan: un Porsche Panamera utilizado por el propio cabecilla. El coche contaba con un diseño exclusivo, interiores tapizados en piel roja y un motor de 480 caballos. Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de investigaciones, no figuraba a nombre de quien lo conducía.

Para averiguar quién era el titular del vehículo, el programa regresó a Puerto Serrano, donde el reportero se encontró con la hermana de 'El Piño' y tía de 'El Patrón'. Al enseñarle una fotografía del Porsche, la mujer reaccionó de inmediato: "Hombre, ese coche es mío".

Sorprendido, el periodista le preguntó: "¿Tiene usted un Porsche Panamera?". Ella respondió con naturalidad: "Hombre, es que tengo tres pagas", en referencia a un vehículo valorado en unos 100.000 euros.

Durante la conversación, la mujer añadió que "Mi marido cobra 504 euros al mes", antes de eludir las preguntas sobre el precio que había pagado por el automóvil. "Me lo dejaron barato, me gustó y nada, lo compré y ya está", sostuvo. El reportero insistió: "¿Se lo compró usted de verdad o se lo compró otra persona y lo puso a su nombre?". Aunque Carmen no tenía carné de conducir, aseguró que disponía de "un chófer".

La entrevista concluyó sin que la tía de 'El Patrón' respondiera a las preguntas sobre los presuntos negocios irregulares vinculados a su familia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Vuelve a ver Equipo de Investigación: El Patrón, rico o muerto en atresplayer.com

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