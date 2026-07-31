El propietario de un supuesto bar ilegal de la Cañada Real admite sus negocios: "Espero que los del Ayuntamiento no los descubran"

"Dicen que hago fiestas ilegales, pero para mí son reuniones", sostenía el dueño de un establecimiento situado en la Cañada Real abrió las puertas de su local a Equipo de Investigación, restando importancia a las denuncias acumuladas contra él.

En un reportaje grabado en 2021, Equipo de Investigación recorrió los 14 kilómetros de la Cañada Real y descubrió un entramado de actividades que funcionaban al margen de los cauces habituales.

En aquel momento, el programa contabilizó cerca de 200 negocios repartidos por la Cañada: chatarrerías, carpinterías, talleres mecánicos, tiendas de alimentación y hasta tres bares. Las cámaras entraron en uno de esos establecimientos, donde les recibió su propietario, Juanjo Escribano.

Aunque el local estaba repleto de barriles de cerveza y bebidas, el hombre evitó reconocer que se tratara de un bar en funcionamiento. "Aquí yo podría tener una actividad económica. En este caso, no tengo actividad económica sobre este local", aseguraba. La única licencia del establecimiento era la de las máquinas recreativas. "Tengo otros negocios: recogida de sacos, otros bares y otras cosas por ahí. Espero que no los descubran mucho los del Ayuntamiento porque me están haciendo la vida imposible", afirmaba.

"He tenido otros negocios que fueron calificados como ilegales: una explotación porcina y también he llegado a tener en la zona un club de alterne". Además, reconocía haber sido propietario de un vertedero y restaba importancia a las denuncias acumuladas contra él. "Yo no considero nada ilegal. Contra mí hay muchas denuncias. Dicen que hago fiestas ilegales, pero para mí son reuniones", defendía.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021.

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