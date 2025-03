Uno de los secuestradores de la farmacéutica de Olot rompe el silencio: "Me dijeron que iba a ganar seis millones"

Sebastià Comas, uno de los carceleros de Mari Àngels Feliu, fue entrevistado en un programa de Equipo de Investigación en 2022. Actualmente trabaja como camarero y mantiene que la liberó en contra de la voluntad del resto de los secuestradores.

Comas asegura que participó en el secuestro porque fue "engañado", creyendo que solo debía recoger un paquete. "Por la noche me llaman y me dicen que el paquete se convirtió en pajarito, y eso ya me dio mala espina", recuerda. Descubrió que se trataba de una mujer cuando la subió al maletero.

Afirma que, en ese punto, ya estaba "metido y traicionado", y cuando quiso echarse atrás, le advirtieron que igualmente estaba involucrado. Según su versión, le ofrecieron "seis millones en cuatro días".

"Los primeros 140 días estuve a tres o cuatro metros de ella. Ella en el zulo, y yo con mi colchón y mi tele. Le dejaban su radio encendida para molestarla y no dejarla dormir, aunque terminó adaptándose"*, relata. Pese a todo, sostiene que no pudo liberarla antes.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2022.