Las armas de guerra que llegan a las Tres Mil Viviendas: "Ya no se conforman con una pistolita"

Equipo de Investigación intenta averiguar el origen de las armas de guerra que se emplearon en un brutal tiroteo que se produjo entre dos clanes en las Tres Mil Viviendas.

El Equipo de Investigación se adentra en el origen de las armas de guerra utilizadas en un violento tiroteo entre dos clanes en el barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas, un enfrentamiento que dejó imágenes propias de un conflicto armado.

"Todo viene de la marihuana. Hay dinero para todo el barrio y ya no se conforman con una pistolita", relata una persona del entorno, que prefiere mantenerse en el anonimato.

Tras analizar las imágenes del tiroteo, el armero Roberto Expósito detalla la peligrosidad del armamento empleado. "Son armas automáticas capaces de disparar todo el cargador con una sola presión del gatillo", explica.

Expósito subraya además el uso de munición trazadora, habitual en escenarios de combate. "La sensación es la de una auténtica zona de guerra", asegura. En cuanto a los fusiles AK-47, aclara que se trata de un arma "diseñada exclusivamente para la guerra", conocida por su fiabilidad. "Es perfecta porque nunca falla", afirma, añadiendo que solo puede conseguirse fuera de España y a través del mercado negro.

Por su parte, Daniel Brombacher, director de Gi-Toc (Global Initiative Against Transnational Organized Crime), apunta al origen de este armamento ilegal. "La principal fuente de armas ilegales hoy en día, y en particular de las AK-47, son los Balcanes Occidentales", señala.

En ese sentido, recuerda que, pese a haber transcurrido 25 años desde el final de las guerras balcánicas, "sigue existiendo una disponibilidad muy elevada de este tipo de armas".

