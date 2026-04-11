Los últimos mensajes que envió Esther López a un amigo antes de desaparecer: "Estoy esperando a ver si viene Luisillo..."

Equipo de Investigación revela los últimos mensajes que envió Esther López siete horas antes de que el rastro de la joven, de 35 años, se perdiera para siempre.

Antes de desaparecer el 12 de mayo Esther López mando los últimos mensajes a un amigo: "Ey amigo. Estoy bien, aquí en casa esperando a Luisillo. A ver si viene y vamos a ver el partido". Siete horas después, el rastro de la joven, de 35 años, se perderá para siempre.

"Su amigo Luisón va a buscarla a su casa porque han quedado para ir a ver el partido de fútbol de la Supercopa de España. Jugaban el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona en un pub. Como el Real Madrid gana, van a celebrarlo a casa de Luisón", señala Francisco Pérez, criminólogo y profesor de la UCJC, a Equipo de Investigación.

Una hora después, Esther recibe un mensaje de WhatsApp de su amigo Carolo preguntándole si sabía dónde podía "pillar un 'pollo'". "Ni idea, tía, yo ahora me voy a ir a mi casa, y cada uno se va a ir a la suya", respondió la joven.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.

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