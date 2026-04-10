¿Sabemos el pollo que nos estamos comiendo? Cuando la etiqueta importa y tras el color amarillo hay un "pollo industrial"

¿Por qué es importante? Mónica Barreal, nutricionista, analiza las tres categorías de pollo que contempla la ley: el pollo industrial, el campero y el ecológico. "Aunque pensemos que es el mismo alimento, a nivel nutricional no tiene nada que ver", afirma.

En España existen decenas de razas de pollo, pero en el supermercado todo parece mucho más simple. La ley solo distingue tres categorías: el pollo industrial, que tiene un precio de 4 euros el kilo; el campero, que vale 8 euros, y el ecológico, cercano a los 17 euros el kilo.

No son lo mismo, aunque lo parezcan. Mónica Barreal, nutricionista, asegura que está "totalmente justificado" que el ecológico valga hasta cuatro veces más que el industrial: "Aunque pensemos que es el mismo alimento, a nivel nutricional no tienen nada que ver", afirma.

Para demostrarlo, analiza cada uno de los tipos por separado. Primero el industrial, que se sitúa en torno a los 42 días de vida. Esto, explica, "hace que el animal acumule más cantidad de agua en su musculatura, con lo que el aporte nutricional es menor porque es mucho más rico en agua. Perdemos proteínas, minerales, vitaminas", apunta.

En el caso del pollo ecológico, Mónica asegura que "a nivel de calidad proteica va a ser mejor porque es más rico en colágeno". El pollo de corral, por su parte, suelta una cantidad "imperceptible" de agua, según ella la clave de la calidad de un pollo: "Cuanta más agua tenga, peor va a ser", afirma.

El color amarillo engaña

La experta también advierte al consumidor de que "no todos los pollos amarillos son pollos camperos" y pide que "no nos guiemos por el color", porque "puede ser un pollo industrial". "Solamente será campero si aparece la palabra campero y solamente será ecológico si aparece la palabra ecológico con el sello ecológico al lado", aclara.

"Cuando en la etiqueta no nos indiquen que sea campero o sea ecológico, siempre vamos a estar frente a un pollo industrial", indica la nutricionista, que destapa cómo tras denominaciones como "pollo de corral amarillo", "pollo tradicional amarillo" o "pollo de la abuela amarillo" se esconde "un pollo industrial".

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