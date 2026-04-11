Un exempleado carga contra el 'rey de la chatarra': "Yo cobraba mi nómina y, aparte, las horas extra en negro"

En pleno auge de Desguaces La Torre, una inspección sorpresa de Hacienda puso el foco en su actividad. Seis funcionarios accedieron a las instalaciones en el marco de la conocida como 'Operación Ballesta'.

En pleno auge de Desguaces La Torre, una inspección sorpresa de Hacienda puso el foco en su actividad. Seis funcionarios accedieron a las instalaciones en el marco de la conocida como 'Operación Ballesta', una investigación sobre prácticas opacas en el sector de los desguaces que también alcanzó al negocio de Luis Miguel Rodríguez.

Durante la intervención, los agentes interrogaron a empleados y clientes, y un elemento llamó especialmente la atención: un cajero automático situado en la entrada, que despertó sospechas sobre el sistema de cobros. La operación concluyó con la incautación del dinero de la caja.

En el vídeo principal, Rodríguez —conocido como el 'rey de la chatarra'— defiende su modelo y niega irregularidades: "Hacemos facturas todos los días, se contabilizan todos los tickets. Aquí todo se hace en A, con factura", asegura. Sobre el cajero, explica que "estaba ahí para quien quisiera sacar dinero y pagar en efectivo".

También rechaza que existieran pagos en negro a trabajadores: "Todos cobraban por transferencia o, si era en efectivo, tenían su nómina que justificaba el pago".

Sin embargo, un extrabajador ofrece una versión muy distinta: "Se mueve mucho dinero negro que no se declara. Muchos de mis compañeros echaban horas y se las pagaban en negro". Y añade sobre su propia experiencia: "Yo cobraba mi nómina y, aparte, las horas extra en B. Te lo puedo asegurar por los dos hijos que tengo".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes volver a ver el programa en atresplayer.com.

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