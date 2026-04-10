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20 años después de la desaparición del niño Josué nadie sabe qué pasó: un caso sospechoso de violencia vicaria

¿Por qué es importante? Tras 13 días de incertidumbre, las sospechas de la madre se hicieron más fuertes y decidió denunciar a su marido. Pero pocas horas después Antonio cogió su furgoneta y, con la excusa de ir a buscar a su hijo, también desapareció.

20 años después de la desaparición del niño Josué nadie sabe qué pasó: un caso sospechoso de violencia vicaria

Josué Monge García, de 13 años, iba a pasar la noche fuera de su casa de Dos hermanas, en Sevilla. Salió con su bici, una mochila y 30 euros hacia la casa de su amigo, pero nunca llegó. Desapareció el 11 de abril de 2006, 20 años después aún nadie sabe qué pasó en ese recorrido.

Las sospechas empezaron a apuntar a su padre muy pronto, ya que aunque respondía entonces a las entrevistas afirmando que estaban "destrozados", llevaba años ejerciendo violencia machista contra la madre de Josué, Isabel. La tarde de su desaparición, el comportamiento del padre llamó la atención al salir con una caja de herramientas y una bolsa y regresar tarde. "Me dijo que se había ido a trabajar, pero que había ido solo, no con el niño", reveló la madre en 2013.

Esa tarde de hace 20 años, sin embargo, Josué llamó a su amigo para decir que se iba a retrasar, "que iba a llegar sobre las 5, 5:30 porque se iba a trabajar con su padre", contó la madre del amigo. Así, tras 13 días de incertidumbre, las sospechas de Isabel se hicieron más fuertes y decidió denunciar a su marido.

Pocas horas después, Antonio cogió su furgoneta y con la excusa de ir a buscar a su hijo también desapareció. Se tramitó una orden de busca y captura hacia él, pero en 2016 un Juzgado de Dos Hermanas declaró el fallecimiento de Antonio Monge.

Un caso —bajo la sospecha de la violencia vicaria— que 20 años después sigue sin tener respuestas

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