La reacción de la hermana de Esther López ante el interrogatorio a Óscar: "¡Venga, por favor!"

Por primera vez, Inés, la hermana pequeña de Esther López, abre las puertas de su casa a un medio de comunicación. Junto a ella, Equipo de Investigación reconstruye los últimos pasos de Esther.

La noche del 12 de Enero de 2022, la vida tranquila de Traspinedo, un pequeño pueblo de Valladolid de poco más de mil habitantes, se vio sacudida por un hecho inesperado. Esther López, una joven vecina de 35 años, desaparece en mitad de la madrugada tras haber pasado sus últimas horas con unos amigos. Veinticuatro días después, y tras intensas batidas, su cadáver aparece de manera repentina en una cuneta, en una zona visible, y con lesiones compatibles con un atropello.

Por primera vez, Inés, la hermana pequeña de la joven, abre las puertas de su casa a un medio de comunicación. Junto a ella, el programa reconstruye los últimos pasos de Esther: salió a un bar a ver un partido de fútbol y acabó encontrándose con Carolo y Óscar, los dos últimos amigos que la ven con vida.

David del Olmo, perito informático forense, explicó en el vídeo principal de esta noticia lo que dicen las antenas de telefonía y las conexiones bluetooth de su móvil sobre Óscar, principal sospechoso de la muerte de Esther.

El experto también señaló que el móvil de Esther López entró "en modo avión justo un minuto después de recibir la última llamada de su madre", y que se mantuvo así "entre las 6:32 y 8:55, las mismas horas en las que estuvo en 'modo avión' el teléfono de Óscar". No obstante, Óscar lo negó ante la jueza firmando que nunca ponía "el móvil en 'modo avión'".

"Venga, por favor. Que has estado de fiesta con nosotros, te has quedado en casa de tu amiga Inés, y has puesto el móvil en 'modo avión' porque tu expareja te estaba llamando una y otra vez. Delante de mis narices", afirmó tajante Inés López que no se creía la versión del acusado.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.

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