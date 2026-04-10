La fábrica de caldos de pollo que usa producto fresco y en cantidad: "El pollo sale a medianoche y nos llega a las 6 de la mañana"

Equipo de Investigación visita una fábrica de caldo de pollo que va en contra de lo habitual en el sector. Usa producto fresco y en cantidad y, en este vídeo, muestran cómo lo hacen.

No todos los caldos son iguales

No todos los caldos de pollo que encontramos en el supermercado son iguales. Equipo de Investigación visita una fábrica donde utilizan carne real y en grandes cantidades.

"El pollo que recibimos es fresco, sale directamente de Lleida a medianoche para poder llegar aquí a las seis de la mañana todos los días.", comenta su directora, Montserrat Tort.

Durante cuatro horas el pollo se hierve en una olla gigante. Para un litro de caldo, explica, utilizan 330 gramos de pollo, 50 gramos de verdura y 620 mililitros de agua.

La parte de que utilizan para su caldo son las carcasas traseras del pollo, "las partes que normalmente no encuentras en un lineal", señala, pero también "la más sabrosa, la más gustosa, la que puede dar un mayor aporte de proteína, de colágeno, para que el pollo sea de alta calidad".

Sin embargo, en el mercado basta con que lleve una pequeña cantidad de pollo para poder llamarlo igual. Laia Martínez, responsable de Calidad de este grupo, pide cambios en la regulación para que "pongan en valor el caldo que se realiza con ingredientes frescos para que el consumidor pueda tomar una decisión informada".

En el supermercado, indica, "seis de cada diez marcas o caldos de pollo contienen menos de un 5% de pollo y solo 4 contienen más del 5%".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación '¿Qué pollo estamos comiendo?' en atresplayer.