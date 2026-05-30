Telegram, promociones y reparto a domicilio: así ha revolucionado el narcotráfico la 'uberización' de la cocaína

Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería han transformado el narcotráfico. Canales de Telegram ofrecen cocaína con entregas rápidas a domicilio, promociones y un sistema cada vez más difícil de rastrear para la Policía.

En apenas unos clics y desde el teléfono móvil. Así ha cambiado el narcotráfico en los últimos años, impulsado por las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea, un fenómeno que Equipo de Investigación analizó en un programa emitido en marzo de 2022.

Según datos del Ministerio del Interior, cerca de 6.000 personas fueron detenidas en solo un año por tráfico de cocaína. Sin embargo, las organizaciones criminales han encontrado nuevas fórmulas para esquivar los controles policiales y ampliar su negocio gracias al entorno digital.

Aplicaciones como Telegram se han convertido en auténticos escaparates de venta de droga. Basta introducir determinadas palabras clave para acceder a canales en los que se anuncian distintos tipos de sustancias, precios, promociones e incluso fotografías de la mercancía. El funcionamiento recuerda cada vez más al de cualquier plataforma de reparto a domicilio: el cliente realiza el pedido y recibe la droga en la dirección acordada.

La Unión Europea ya alerta sobre este fenómeno, al que denomina la "uberización" de la droga: un sistema basado en entregas rápidas a través de mensajeros que operan con discreción y gran movilidad. Desde la pandemia, el uso de aplicaciones para comprar productos y servicios se disparó y, con ello, también aumentaron las adquisiciones de droga mediante este tipo de canales.

José Luis Martínez, intervencionista familiar especializado en adicciones, recuerda que durante los meses más duros de restricciones sanitarias el consumo siguió produciéndose gracias a las mensajerías y los repartos. Además, advierte de las consecuencias de esta nueva realidad: "La gente consume mucho más, los camellos venden mucho más y todo es más perjudicial para las personas que sufren adicciones".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de marzo de 2022.

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