Así es Ketama, el gran corazón del hachís en Marruecos: "Lo que fumáis en España aquí se lo damos a las cabras"

Equipo de Investigación se adentró en Ketama, la región montañosa de Marruecos que abastece de hachís a Europa. Allí, cultivadores mostraron cómo funciona un negocio del que dependen cientos de miles de familias.

Entre montañas aisladas y carreteras de difícil acceso, Equipo de Investigación se adentró en la región marroquí de Ketama para mostrar una realidad que rara vez se enseña ante las cámaras: el inmenso corazón del cultivo de cannabis que abastece buena parte del mercado europeo. El reportaje, emitido en 2015, retrató desde dentro una industria clandestina de la que dependen cientos de miles de familias en el norte de Marruecos.

En esta zona se extienden unas 27.000 hectáreas de plantaciones de marihuana, según reveló el propio programa. Aunque Marruecos ha legalizado el cultivo de cannabis bajo determinadas condiciones, la elaboración de hachís y su tráfico continúan siendo actividades ilegales. Pese a ello, muchos habitantes hablan del negocio con absoluta naturalidad. "Todo el mundo come", resume uno de los vecinos, reflejando hasta qué punto la economía local gira alrededor de esta actividad. Se calcula que cerca de 800.000 marroquíes viven directa o indirectamente del cannabis.

Durante la investigación, el equipo logró acceder al testimonio de un joven cultivador que mostró sin tapujos sus plantaciones y explicó cómo se produce el hachís. El agricultor asegura ganar alrededor de 4.000 euros al mes y detalla las diferencias entre las distintas calidades del producto, desde las primeras extracciones —consideradas las más puras y valiosas— hasta las de menor calidad.

Según explica, el hachís que termina llegando a España pertenece a las categorías más bajas. "El que fumáis allí, aquí se lo daríamos a las cabras", afirma con ironía mientras describe un negocio multimillonario que sigue alimentando el tráfico de droga en toda Europa.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015.

*Puedes ver el contenido completo en atresplayer.com

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido