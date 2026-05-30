"Llegué a gastar 400.000 euros en cocaína": el duro testimonio de un empresario atrapado por la ‘telecoca’ en Madrid

La mayor red de 'telecoca' de Madrid prometía entregas de droga en apenas 20 minutos. Un empresario adicto durante más de una década relata ahora cómo llegó a gastar hasta 400.000 euros y perdió su familia y sus negocios.

La cocaína llegaba en cuestión de minutos y con la discreción de un pedido a domicilio. Así operaba la mayor red de 'telecoca' de Madrid, un sistema de distribución exprés que puso bajo la lupa la Policía Nacional y que Equipo de Investigación mostró en un programa emitido en 2022.

Entre los testimonios recogidos por el programa destaca el de un empresario de 50 años que relata el devastador impacto que la droga tuvo en su vida. “En el mundo de la cocaína me he tirado casi 11 años”, reconoce, mientras calcula el dinero que llegó a gastar durante su adicción: "Me habré dejado entre 300.000 y 400.000 euros".

Como él, muchos consumidores desembolsaban cantidades desorbitadas para mantener el ritmo de consumo. Algunos llegaban a gastar hasta 7.000 euros al mes en servicios de ‘telecoca’.

El empresario explica que uno de los contextos más habituales para consumir eran las comidas de trabajo. "La mayoría, el 80% o el 90%, consumía", asegura. Con el paso del tiempo, su dependencia fue aumentando hasta alcanzar cifras extremas: "Llegué a consumir hasta cinco gramos al día".

Ahora, completamente hundido, admite que la adicción acabó arrasando con todo lo que había construido. "Perdí a mi familia y, por supuesto, todos los negocios que tenía. He tenido problemas con Hacienda y con mil historias", lamenta.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de marzo de 2022.

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