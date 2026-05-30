Cocaína en 20 minutos y premios para los clientes fieles: así funcionaba el servicio VIP de la mayor red de 'telecoca' de Madrid

La red, desmantelada por la Policía Nacional, operaba mediante tres 'call centers' que coordinaban entregas de cocaína en toda la capital. Además, ofrecía recompensas con dosis gratis a los consumidores más habituales.

Entregas en menos de 20 minutos, cocaína "garantizada" y recompensas para los clientes más fieles. Así funcionaba, según la Policía Nacional, la mayor red de 'telecoca' de Madrid, una organización que convirtió el tráfico de droga en un exclusivo servicio VIP a domicilio.

La trama operaba a través de tres 'call centers' clandestinos desde los que se recibían las llamadas de los consumidores y se coordinaba a los distribuidores encargados de llevar la droga a cualquier punto de la capital. Equipo de Investigación se desplazó hasta uno de los inmuebles donde, supuestamente, se centralizaban los pedidos. Tras llamar a la puerta, nadie respondió.

Una vez que el cliente realizaba la llamada, el engranaje se activaba de inmediato. "La organización tenía unos parámetros VIP: garantizaban la calidad de la sustancia y un compromiso de entrega de 20 minutos en cualquier parte de Madrid", explica Juan Miguel Hernández, inspector jefe de la Sección de Grupos Operativos de Investigación Zonal.

El servicio, según la investigación policial, funcionaba con normas muy concretas: los pagos se realizaban siempre en efectivo y el precio del gramo rondaba los 60 euros. "Todos los clientes lo sabían y no se fiaba", señala el inspector sobre la importancia que la red daba a la discreción y la rapidez.

Pero el trato preferencial iba todavía más allá. La organización también había diseñado un sistema de fidelización para sus mejores compradores. "Cada cierto tiempo, a los clientes más habituales les recompensaban con una dosis gratuita", añade Hernández.

Los intercambios se realizaban con una mecánica casi imperceptible. Comprador y vendedor se citaban en pleno centro de Madrid y simulaban un saludo casual antes de cruzar un paso de cebra. En apenas unos segundos, el dinero cambiaba de manos y la cocaína desaparecía entre la multitud.

Según la Policía Nacional, la red llegó a abastecer a unos 2.000 clientes repartidos por toda la ciudad.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de marzo de 2022.

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