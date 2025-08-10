El turno de noche en Primark y condiciones laborales que no cumplen lo prometido: "Pasaba todo el día con ansiedad"

Un extrabajador de Primark denunció en este programa de 2016 de Equipo de Investigación los incumplimientos de su contrato por parte de la empresa: "Dista mucho lo prometido con lo que luego nos encontramos".

Equipo de Investigación logra hablar con un antiguo reponedor del turno de noche de Primark acerca de sus condiciones laborales. A él le contrataron desde una empresa de trabajo temporal que no cumplía con las condiciones establecidas.

"El contrato son 40 horas de trabajo semanales con dos días descanso. En el importe de la hora van incluidas las pagas extra, el prorrateo de las vacaciones, etc", señaló el extrabajador de la cadena 'low cost'. Todo por 5'50 euros brutos a la hora.

Sin embargo, lo que más destacó el hombre es el incumplimiento continúo de lo pactado en el contrato: "Las condiciones del contrato que firmé no se cumplen desde el principio. Dista mucho lo prometido con lo que luego nos encontramos. Trabajas el lunes, martes, miércoles y llegabas al sábado y le preguntabas al coordinador si te tocaba librar, a lo que te contestaba que 'sí, pero estando pendiente del teléfono'".

"¡Esto es lo que hay!", llegó a contestarle uno de sus jefes, tras denunciar que se trataba de su día de libranza: "Estaba todo el día con ansiedad pendiente de tener que incorporarme al trabajo".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2016 de laSexta.

