José Luis Torá señala que la muerte de Ramón Salazar provocó "lo que conocemos como la ley del talión, el ojo por ojo"

Tras la separación de Saray Moriña y Mauel Salazar, 'El Baba', los hermanos de la mujer deciden hablar con su cuñado. La conversación concluye con la muerte de uno de ellos y la huida de 'El Baba'.

Cuatro meses después de que su marido saliera de la cárcel, Saray Moriña decide poner fin a su relación con Manuel Salazar, 'El Baba'. Como cuenta el periodista José Luis Torá, el matrimonio "no está pasando por un buen momento". Ella decide contar la situación a sus familiares y sus hermanos deciden hablar con Manuel.

Luis y Ramón, el más corpulento de los Moriña, acuden al domicilio de 'El Baba'. Pero esta visita acaba de la peor manera posible: cuatro disparos ponen fin a la vida de Ramón. Yasmina Salazar, hermana de Manuel, señala que Luis hirió a uno de los amigos de su hermano y esto obliga a Manuel a dispararle como respuesta. Cuando Ramón se entera de que su hermano estaba herido, se dirige a Manuel para agredirle, pero recibe un disparo que le causa la muerte.

Rafael Villegas, abogado de la familia Moriña, señala que la primera persono que señalA a Manuel como autor de la muerte de Ramón es Saray. La red se llena de condolencias por su muerte. Ramón tenía tres hijos. Pero, en algunos de estos mensajes, se comparte una canción que pide vengar su muerte.

Torá señala que, tras la muerte de Ramón, Manuel "huye, desaparece, se evapora y no se sabe absolutamente dónde ha ido". Y Los Moriña empiezan a buscarle. Amador Moriña, hermano de Ramón, ofrece 50.000 euros de recompensa por algo de información, pero esta sube a 100.000 euros por información del resto de su familia.

El periodista indica que el suceso destruye las relaciones entre ambas familias y provoca lo que se conoce como "la ley del talión, la ley gitana, el ojo por ojo". Tras la muerte de Ramón Moriña a manos, supuestamente, de Manuel, este huye y el clan rival ofrece hasta 100.000 euros por información sobre él o su familia.

La policía decide establecer escuchas en el entorno familiar de 'El Baba' y lo localizan en Gijón. Manuel se refugia en casa de uno de sus primos. Su fuga dura muy poco ya que la policía lo detiene solo un mes después de la muerte de Ramón. 'El Baba' ingresa en prisión siendo investigado por el fallecimiento de su cuñado.

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