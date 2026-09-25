Rafael Villegas, abogado de los Moriña, defiende la inocencia de la familia: "Jamás pidieron el destierro de los Salazar"

El abogado indica que los Salazar pueden tener problemas que den lugar a actos contra ellos, "pero nunca proveniente de la familia Moriña".

Un mes después de la muerte de Ramón Moriña a manos de, supuestamente, Manuel Salazar 'El Babá', este es detenido en Gijón e ingresa en prisión. Aunque 'El Baba' ya está en prisión, en El Torrejón una familia se ve obligada a huir. La casa de los Salazar aparece tiroteada el 21 de octubre de 2024. Y después de los disparos llegan los incendios.

Las viviendas de los Salazar arden cuatro veces en menos de un mes. El abogado de los Moriña, Rafael Villegas, niega que esta familia tuviera nada que ver. "Los Salazar pueden tener otros problemas que originen actos contra ellos, pero nunca proveniente de la familia Moriña", expone. Además, como indica, tampoco pidieron el destierro de esta familia, a pesar de que, como cuenta, "la ley gitana tiene cosas muy antiguas y una de ellas, en muchos casos, es la del destierro".

Los Salazar, tras todo lo ocurrido, deciden abandonar El Torrejón. Yasmina Salazar, hermana de Manuel, cuenta que toda la familia se marchó y que han vivido en muchos lugares, de Cádiz a Málaga. Se alojaban en diferentes pisos de alquiler, pero siempre les encontraban.

Durante ocho meses, no ocurre nada, pero cuando vuelven a encontrarlos, se produce un tiroteo y el padrastro de 'El Baba' muere y Yasmina resulta gravemente herida. Se desconoce quiénes fueron los responsables de este ataque. Los vecinos, como ya es habitual, no quieren hablar sobre estos hechos.

El abogado de los Moriña señala que nadie de esa familia está siendo investigado por ese tiroteo. "Lo fácil es entender que todas las desgracias que le pasan a la familia Salazar son realizadas por la familia Moriña", afirma.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Matar a una familia' en atresplayer.

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