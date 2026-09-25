Alejandro Martínez, sobre la barriada del Torrejón, en Huelva: "Hay como una pequeña ley del silencio con todo lo que pasa"

El origen del conflicto entre la familia de los Salazar y los Moriña se sitúa en el Torrejón, una barriada de Huelva. Allí, ambas familias convivían sin problemas hasta que un suceso lo cambiaría todo.

El 16 de agosto, dos encapuchados acaban con la vida de tres personas en la barriada del Rocío, en Isla Cristina: eran Nieves Salazar, su hija, y Hugo, un joven de 16 años que nada tenía que ver con ellas. Yasmina, hija de Nieves, acusa directamente a Los Moriña. Para entender por qué Yasmina los señala es necesario echar la vista atrás siete años.

El enfrentamiento entre ambas familias tiene su origen en El Torrejón, una barriada de Huelva. En ese lugar, los vecinos tampoco quieren hablar con los reporteros de Equipo de Investigación.

El periodista Alejandro Martínez explica que en Huelva "hay como una pequeña ley del silencio con todo lo que pasa en el Torrejón". Este es un barrio humilde, pero, como señala, "desgraciadamente tiene el estigma ya desde hace muchísimos años de que es un barrio conflictivo".

Hubo un tiempo en que ambas familias no eran clanes enfrentados e, incluso, la relación era muy próspera. Manuel Salazar, 'el Baba', está casado con Saray Moriña. Luis, Ramón y Amador Moriña son sus cuñados. En 2019 se produce la primera grieta entre ambas familias.

Como expone el periodista José Luis Torá, el matrimonio trabajaba en una tienda de alimentación, que había puesto la familia de ella. "Y allí hay un problema, una situación de conflicto. Allí se utilizan armas blancas y hay personas heridas", explica.

Los heridos son dos miembros de los Moriña, que fueron apuñalados y 'El Baba' fue detenido. Este suceso queda marcado como el inicio del conflicto entre ambos clanes.

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