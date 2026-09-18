La madre de Roberto de la Rúa, tras encontrar la Policía 40 kilos de cocaína en su casa: "Luis Fernández no me dio buena espina"

Equipo de Investigación recupera la declaración ante el juez de la madre de Roberto de la Rúa, presunto socio de Luis Fernández, en cuya casa se encontraron 40 kilos de cocaína. Asegura que el inspector no le gustó "nada" y que avisó a su hijo.

Cuando Asuntos Internos desarticula la trama de narcotráfico del jefe de Antidroga de Valladolid, Luis Fernández, los agentes registran la vivienda donde reside su confidente, Roberto de la Rúa. Allí encuentran más de 9.000 euros en efectivo, básculas de precisión, una máquina de envasar al vacío y 22 kilos de ácido bórico.

Ante el juez, de la Rúa declara que el inspector le había amenazado de muerte a él y a su familia para que formara parte de la trama.

Los agentes también registran el piso donde vive la madre de Roberto. Allí encuentran una mochila y dos maletas con 40 kilos de cocaína debajo de su cama. La madre de Roberto afirma que a su trabajo fue "un señor alto llamado Luis, que nunca lo había visto" a pedirle las llaves de su casa.

La mujer declara ante el juez que le dijo a su hijo que quería la maleta fuera de su casa: "Esto huele muy feo y no puedo respirar". También que Luis Fernández no le gustó "nada": "No me dio buena espina", afirmaba en su declaración, donde también explicaba que avisó a su hijo: "Tú sabes que si andan en cosas malas, eso lo que lleva es a la muerte o a la cárcel".

Del material encontrado en esta casa, que Asuntos Internos denomina la 'guardería de la droga', descubren que unos ocho kilos de los 40 que había de cocaína tenían el logotipo de la araña y del Z5, el mismo de la 'Operación Churruca'.

En esta misma casa, Equipo de Investigación habla con una mujer que cuida de una de sus compañeras de piso. Afirma que tanto Roberto como su madre "tenía una vida especialmente alta para lo que ellos ganaban".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Operación Garbanzo Negro' en atresplayer.