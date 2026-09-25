Un San Valentín que se salda con ocho heridos y una nueva ruptura entre Los Salazar y Los Moriña

Las dos familias quisieron reconciliarse disfrutando de un fin de semana en El Rompido, pero lo que parecía una agradable estancia en un hotel acaba de la peor manera: con ocho heridos.

Los Moriña y los Salazar conviven en la barriada del Torrejón de Huelva. Además, son familia, debido al matrimonio entre Manuel Salazar, 'el Baba', y Saray Moriña, pero una reyerta en el establecimiento que ambos regentaban provoca la primera ruptura entre ambas familias.

Seis meses después de lo ocurrido, intentan reconciliarse y lo hacen escogiendo un día muy especial: San Valentín. Deciden pasar el fin de semana en un hotel de El Rompido, aprovechando una oferta encontrada en Internet.

Pero esa reconciliación dura unas horas ya que un desacuerdo a la hora de pagar lo trunca todo. La noche acaba con ocho heridos, y Manuel, 'El Baba', es detenido. A pesar de ello, esto no rompe el matrimonio. La pareja, incluso, hace videollamadas desde prisión y las comparten en sus redes sociales.

Yasmine, hija de Nieves, sostiene que Saray estaba de parte de su hermano Manuel, que se llevaban bien y que este nunca la maltrató. Cinco años después, en 2024, cuando 'el Baba' sale de prisión su mujer va a recibirle.

El periodista José Luis Torá cuenta que parece que Saray y su entorno recibían esta salida "con muchísima ilusión". También le esperan María y Nieves, las dos mujeres que fueron asesinadas en agosto de 2026, que llegan a posar en una fotografía con los miembros de la otra familia.

Pero la historia de amor entre Saray y Manuel vuelve a dar un giro cuando, cuatro meses después, ella decide acabar con la relación.

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