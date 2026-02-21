"Son sinvergüenzas, merecen un reproche legal": un inspector de Trabajo sobre los llamados 'listeros'

José Antonio Amate denunciaba en un programa de Equipo de Investigación de 2022 que en demasiadas ocasiones los inspectores están "atados de pies y manos" ante un fraude laboral.

En el mundo de la hostelería los fraudes son algo muy habitual. El inspector de Trabajo José Antonio Amate conoce de primera mano cómo es el día a día luchando contra ello. En un programa de Equipo de Investigación de 2022, Amate contaba cómo es su trabajo intentando evitar ilegalidades en los locales a los que acude. Todo ello, desde una cafetería, donde también analizaba cómo se estaba desarrollando el trabajo de los empleados en ese momento. "Estoy comprobando que hay dos personas sirviendo en las mesas, dos más en la cocina y la que me ha servido el café", explicaba.

Su primera tarea como inspector consiste en dirigirse a la cocina, donde se suelen encontrar a las personas con las que la empresa "no está cumpliendo con sus obligaciones legales". "Sobre todo hay que vigilar que no haya algún sitio por donde pueda escaparse y ausentarse", relataba. En alguna visita se ha llegado a encontrar trabajadores en situación irregular escondidos en un armario empotrado.

Aunque parezca una anécdota sin más, es un retrato de la realidad. "En la mayoría de las ocasiones se encuentran desprotegidos porque no tienen derechos", señalaba el inspector, que además no dudaba en lanzar una contundente crítica hacia la figura de los 'listeros', personas que conectan a camareros con empresarios hosteleros y que por este trámite se quedan con un porcentaje del sueldo.

"Es una persona que no respeta los derechos de otra, tenemos que ponerle nombre: son sinvergüenzas, son delincuentes, son piratas, personas que merecen, incluso, un reproche penal", aseveraba rotundo.

Para Amate la legislación "tampoco ayuda" a la hora de acabar con este tipo de fraudes y no dudaba entonces en solicitar más medios personales para los inspectores. "Muchas veces, cuando llegas, te dicen que está contratado por dos horas pero hoy está realizando horas complementarias y yo no puedo comprobarlo", afirmaba, a la vez que aseguraba que muchas veces se encuentran "atados de pies y manos para poder actuar".

